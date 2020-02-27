Челябинск, , 07:47 — REGNUM В Челябинской области ограничено автобусное сообщение с Казахстаном. Причиной стала непогода, сообщает миндортранс.

Рейсы были отменены 26 февраля. Запрет планируется снять в районе обеда 27-го. Также вечером целиком были отменены рейсы до Миасса и села Октябрьского. Не уехали автобусы в Карталы, сократилось число рейсов в Чебаркуль, Троицк, Златоуст и Магнитогорск.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля на Урале отмечались сильные снегопады. Дороги заметало. С предложением ограничить движение автобусов выступила ГИБДД.