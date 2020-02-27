Новокузнецк, Кемеровская область, , 07:47 — REGNUM Глава полиции Новокузнецка Игорь Белецкий, отвечая на вопрос от старшей дома №1 на улице Ушинского на заседании Горсовета, рассказал об ужасном положении городских опорных пунктов.

Он уточнил, что опорные пункты только так называются, потому что полицейские туда заходят, но они являются собственностью города, и «это огромная проблема».

«Вы говорите, домофон не работает… У нас есть опорные пункты, куда я запретил заходить не только гражданам, но даже сотрудникам, потому что там ремонта не было десятилетиями. Там пол провалился, из труб вода хлещет. Есть такие, которые вообще уже просто. Я издал распоряжение, запретил туда заходить кому бы то ни было. Об этом я и говорю. Уважаемые депутаты, обратите внимание. Надеюсь, в этом году всё сдвинется с мёртвой точки. Глава обещал поддержать, депутаты», — отметил Белецкий.

Также он напомнил, что в штате «большой некомплект», нагрузка в разы растёт.