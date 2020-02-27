Магадан, Магаданская область, , 07:47 — REGNUM В Магаданской области зарегистрировано 44 тыс. пенсионеров, в их числе два долгожителя.

Читайте также: В Якутске умерла долгожительница в возрасте 103 лет

Один из старейших жителей, ветеран Великой Отечественной войны в декабре 2019 года отметил 101-й день рождения. Есть и среди женщин долгожительница, которой 1 марта также исполнится 101 год. Оба проживают в столице Колымы.

Из 44 тыс. пенсионеров 39 тыс. получают страховую пенсию по старости. Большинство пенсионеров — женщины, пишет «Весьма».

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутия в ноябре 2019 года умерла одна из долгожительниц — Борискова Елизавета Иннокентьевна.