Абакан, , 07:42 — REGNUM Ростуризм включил Республику Хакасию в список мест для экстремального туризма. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 февраля в пресс-службе туристского информационного центра Хакасии.

Список регионов России, подходящих для экстремального и активного отдыха, опубликовал информационный онлайн-портал Russia Travel со ссылкой на Федеральное агентство по туризму.

Помимо Хакасии, в него вошли Камчатка и Крым. Также специалисты Ростуризма советуют посетить Республику Алтай и Ямал.

Что касается Хакасии, специалисты обратили внимание на село Приисковое, которое входит в десятку популярных мест России для фрирайда. Также Ростуризм выделил в Хакасии парк развлечений «Мраморка», созданный на базе самой большой мраморной скалы в России.

Как сообщало ИА REGNUM, Ростуризм включил в проект «дорожной карты» предложения от властей Чукотки, которые могут войти в Концепцию развития круизного туризма в России до 2035 года.

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