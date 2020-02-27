Москва, , 07:36 — REGNUM Говоря о возможных способах заражения новым типом коронавируса главный врач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале отметил, что мутации вирусов, которые обитают в животных, могут представлять глобальную угрозу человечеству.

«Парадоксальная ситуация: мир до зубов вооружен атомным оружием, разрабатываются лазеры, звуковое и климатическое оружие, а против основного врага мы практически беззащитны! Мы все боимся атомной войны, злых пришельцев, астероидов, восстаний и техногенных катастроф. А бояться надо свиней, уток, летучих мышей, обезьян, верблюдов и мышей!

Атомной войны не будет (дурных нема!), пришельцы нас не найдут, а астероид пролетит мимо. А вот мутации тех вирусов, которые обитают в свиньях, обезьянах, летучих мышах, птицах и многих других животных, дающие возможность передаваться этим вирусам от животных к человеку могут представлять глобальную угрозу человечеству. И это просто вопрос времени.

Если достаточно патогенный вирус перейдет человеку, то далее следующая мутация даст ему возможность переходить от человека к человеку, уже без участия животных и птиц. И дальше-это уже вопрос везения: будет это вирус с не очень высокой степени заразности и смертности (как коранавирус 2019—2020) или высоконтагиозный вирус типа вируса гриппа или кори с большим смертельным потенциалом», — отмечает доктор Мясников.

Напомним, ранее глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека Анна Попова заявила, что заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём, через грязные руки и воду. Это означает, что крайне важно соблюдать личную гигиену.

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