Ханты-Мансийск, 27 февраля 2020, 07:32 — REGNUM В Югре эпидемиологическая обстановка по коронавирусу находится под контролем. Об этом заявил в ходе заседания депутатской фракции «Единая Россия» в думе ХМАО председатель регионального парламента Борис Хохряков.
На 26 февраля под наблюдением врачей в ХМАО на карантине находились 18 человек.
Кроме того, на заседании был рассмотрен вопрос стоимости медицинских масок. Цена на них на территории Югры колеблется от 7 до 13 рублей за штуку.
Борис Хохряков подчеркнул, что ситуация по сдерживанию распространения коронавируса в Югре под контролем и волноваться жителям региона не о чем.
Однако в Нижневартовске из-за паники перед эпидемией коронавируса соседи устроили травлю семье из Китая и вынудили покинуть регион. Об этом накануне сообщило правительственное издание «Новости Югры».
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