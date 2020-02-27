Ханты-Мансийск, , 07:32 — REGNUM В Югре эпидемиологическая обстановка по коронавирусу находится под контролем. Об этом заявил в ходе заседания депутатской фракции «Единая Россия» в думе ХМАО председатель регионального парламента Борис Хохряков.

На 26 февраля под наблюдением врачей в ХМАО на карантине находились 18 человек.

«Восемь человек — это жители КНР, которые находятся здесь по трудовым визам, и 10 человек — югорчане, приехавшие из туристических поездок из Китая. Я должен сказать, что это просто люди, которые находятся на карантине, никто из них не болеет», отметил Борис Хохряков.

Кроме того, на заседании был рассмотрен вопрос стоимости медицинских масок. Цена на них на территории Югры колеблется от 7 до 13 рублей за штуку.

Борис Хохряков подчеркнул, что ситуация по сдерживанию распространения коронавируса в Югре под контролем и волноваться жителям региона не о чем.

Однако в Нижневартовске из-за паники перед эпидемией коронавируса соседи устроили травлю семье из Китая и вынудили покинуть регион. Об этом накануне сообщило правительственное издание «Новости Югры».

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