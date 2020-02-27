Сочи, Краснодарский край, , 07:32 — REGNUM Разделение муниципального образования городской округ город-курорт Сочи на муниципальное образование городской округ город-курорт Сочи и городской округ Сириус поддержали жители Сочи на публичных слушаниях, состоявшихся 26 февраля, сообщила пресс-служба городского собрания Сочи.

Перед проведением публичных слушаний в горсобрании Сочи специальная комиссия принимала от жителей Сочи рекомендации и предложения по преобразованию города — с 15 по 22 февраля поступило 238 обращений, в большинстве из них сочинцы поддержали выделение посёлка Сириус в городской округ.

Собственно в публичных слушаниях приняли участие около 240 человек. В ходе дискуссии высказывались мнения как за, так и против преобразования города Сочи и выделения городского округа Сириус, однако в итоге большинством голосов участники слушаний поддержали создание городского округа Сириус.

Как сообщало ИА REGNUM, с инициативой о создании посёлка городского типа Сириус ранее выступил губернатор Краснодарского края, инициатива была поддержана ЗС, также состоялся референдум. 1 февраля было опубликовано распоряжение правительства РФ о создании посёлка городского типа Сириус на территории Сочи Краснодарского края.

Об этом: Город-курорт Сочи предлагают разделить

Читайте ранее в этом сюжете: На Кубани суд признал законным создание посёлка Сириус