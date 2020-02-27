Кемерово, , 07:31 — REGNUM Кемеровский областной суд рассмотрел жалобу осуждённого бывшего начальника регионального управления ФСИН России. Обвинительный приговор за совершение коррупционных преступлений оставлен без изменений, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Кузбасса.

Напомним, в июле 2019 года суд в Кемерове вынес приговор бывшему начальнику Главного управления ФСИН области Константину Антонкину. Он был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

Читайте также: Экс-начальник кемеровского ГУ ФСИН отправится в колонию на восемь лет

Суд признал его виновным по ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 285 УК РФ и приговорил к 8,5 года в исправительной колонии строгого режима с запретом занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий сроком на 4 года. Незаконно полученное в качестве взятки имущество конфисковано в доход государства. Иск ГУ ФСИН России о возмещении ущерба в сумме 44 млн рублей в доход государства удовлетворен в полном размере.

Осуждённый обжаловал приговор, но в итоге суд оставил жалобу без удовлетворения, а приговор — без изменения.