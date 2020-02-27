Токио, , 07:25 — REGNUM Членам экипажа круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в порту города Йокогама в Японии, разрешили покинуть судно, сообщает агентство Kyodo.

Предполагается, что экипаж временно разместят в государственном училище налоговой службы в японской префектуре Сайтама. Там они будут находиться под наблюдением врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, все пассажиры лайнера сошли на берег ранее. По последним данным, из более двух тысяч пассажиров судна коронавирус был выявлен у 705 человек.

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