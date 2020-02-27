Томск, , 07:18 — REGNUM В Томске директора коммерческой организации будут судить за полную невыплату работникам заработной платы свыше двух месяцев. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 февраля в следственном управлении СКР по Томской области.

Расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации завершено. По версии следствия, он имел возможность выплатить работникам зарплату в полном объёме, но не выплачивал её в период с сентября по ноябрь 2019 года. Также он не выплачивал работникам пособия и другие установленные законом выплаты. Общая сумма задолженности перед работниками составила порядка 180 тысяч рублей. Она была погашена в полном объёме в ходе следствия.

Расследование завершено, материалы дела направлены в суд.

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