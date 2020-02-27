Агинский Бурятский округ, Забайкальский край, , 07:02 — REGNUM Забайкальский край активно осваивает новые возможности по оснащению медицинских пунктов в рамках «Дальневосточной субсидии» и нацпроекта «Здравоохранение», которые открылись региону после вхождения в состав Дальневосточного федерального округа. Ещё один фельдшерско-акушерский пункт появился в селе Челутай Агинского района. Как поясняет пресс-служба забайкальского губернатора, отныне современными медицинскими услугами смогут воспользоваться 400 местных жителей.

Новый ФАП в Забайкалье Правительство Забайкальского края

«Мы продолжаем обустраивать, благоустраивать край, строить социально важные объекты. Здание нового ФАПа отвечает всем современным стандартам, теперь челутайцы смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях», — сказал она открытии медучреждения губернатор Забайкалья Александр Осипов.

По его словам, в 2020 году в крае планируется установить 53 ФАПа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после вхождения Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа на регион стали распространять все льготы и преференции, полагающиеся дальневосточникам.

Новое руководство региона взяло курс на новую экономическую политику, и теперь Забайкалье является участником практически всех федеральных программ и проектов, реализуемых в рамках национальных проектов.

С октября 2019 года около тысячи жителей села Ушарбай Могойтуйского района стали получать первичную медицинскую помощь в комфортных условиях. Ранее в одном из отдалённых сёл Читинского района — Подволок — на средства «Дальневосточной» субсидии тоже возвели современный фельдшерско-акушерский пункт.

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