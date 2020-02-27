Оренбург, , 07:01 — REGNUM Помимо жителей Оренбуржья, жертвами скандального потребительского кооператива «Семейная копилка» стали около 200 человек, проживающих в Башкирии, Татарии, Тюменской и Челябинской областях, где также были открыты и работали филиалы оренбургского кооператива. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД по Оренбургской области и добавили, что число заявителей из других регионов может измениться в сторону увеличения.

В связи с тем, что по резонансному делу выявлены пострадавшие в других регионах, расследованием теперь займется следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Оренбургской области.

Напомним, что 27 февраля обманутые вкладчики намерены выйти на одиночные пикеты в Оренбурге. Они считают, что следствие не продвинулось в поисках их исчезнувших многомиллионных вкладов.

Между тем в УМВД по Оренбуржью заявили, что в рамках уголовного дела проводится трудоемкая судебная бухгалтерская экспертиза в отношении каждого потерпевшего, а их насчитывается более 900 человек. Сложность в проведении такой экспертизы обусловлена большим количеством подлежащих исследованию документов. Добавим, ущерб оценивается в 250 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, потребительский кооператив «Семейная копилка» признан банкротом, его руководитель Елена В. находится под стражей. Ей инкриминируют крупное мошенничество и легализацию денежных средств, добытых преступным путем.

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