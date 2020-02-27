Новосибирск, , 06:55 — REGNUM Глухой инженер кафедры автоматизированных систем управления Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) Алексей Приходько стал одним из победителей конкурса на предоставление грантов президента Российской Федерации. На создание компьютерного переводчика жестового языка Приходько получил 10 млн рублей, сообщается на сайте вуза.

«Алексей Приходько — единственный глухой программист в мире, который работает над созданием автоматического переводчика жестов на письменный язык. Искусственный интеллект переводит язык людей с нарушениями слуха и управляет компьютером при помощи жестов», — уточняют в НГТУ НЭТИ. Новосибирский инженер уже создал прототип системы, которая переводит на уровне азбуки глухих. На полученные грантовые средства он планирует обучить систему другим компонентам грамматики русского жестового языка и довести программу до готового продукта для широкого использования среди глухих.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее выпускник Новосибирского государственного технического университета обучил систему переводить жесты на русский язык и управлять компьютером без помощи мыши.

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