Оренбург, , 06:47 — REGNUM В Оренбурге 27 февраля перед Домом советов обманутые вкладчики потребительского кооператива «Семейная копилка» выйдут на одиночные пикеты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в общественной приемной депутата Заксобрания региона Владимира Фролова.

Стоит отметить, что сегодня, 27 февраля, в Доме советов пройдет первое в 2020 году заседание регионального парламента.

Вкладчики скандального кооператива считают, что следствие не продвинулось в поисках исчезнувших многомиллионных вкладов, а руководитель «Семейной копилки» Елена В. признана банкротом — ее скудное имущество может быть реализовано на торгах, а дело закрыто. Члены потребительского кооператива подозревают, что женщина лишь покрывает истинных создателей финансовой пирамиды, присвоивших их деньги.

Добавим, что чиновники не согласовали проведение массового мероприятия у Дома Советов, указав на проведение ремонтно-технических работ у здания правительства Оренбургской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководитель ПК «Семейная копилка» была задержана в сентябре 2019 года в Москве. В отношении женщины избрали меру пресечения в виду заключения под стражу. Елену В. обвиняют в крупном мошенничестве и легализации денежных средств, добытых преступным путем. Потерпевшими по делу проходят более 900 человек. А ущерб оценивается в 250 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбурге глава «Семейной копилки» встретит Новый год в СИЗО