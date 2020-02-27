Магадан, Магаданская область, , 06:37 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов недоволен питанием в больницах — он дал указания уделить этой проблеме самое серьёзное внимание.

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По словам Носова, в меню лечебных учреждений не хватает в полной мере мяса, фруктов, молочных продуктов.

«Вроде бы по медикаментам и расходным материалам мы вопрос сняли, но питание, судя по всему, организовано отвратно. Не исполняет руководство больниц собственное меню по дорогим позициям, например, фруктам, молочным и мясным продуктам, охлаждённому мясу птицы, аргументируя это недостаточным финансированием», — пишет «Магаданская правда».

Поручая разобраться с питанием, Сергей Носов сказал, что обеспечить выполнение требований к качеству организации питания, поможет переход на аутсорсинг. Причем не только в больницах, но и в школах и детских садах.

Как сообщало ИА REGNUM, на качество питания в родильном доме Псковской области пожаловалась одна из рожениц — она обнаружила в супе личинки. Главный врач роддома подтвердила, что в супе действительно были найдены личинки, и извинилась перед пациентами.