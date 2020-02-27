Нижний Тагил, Свердловская область, , 06:30 — REGNUM В Свердловской области трое граждан обвиняются в убийстве подростка. Преступление было совершено ещё в 2003 году, сообщает областное управление СКР.

Все они 1982 года рождения. В январе 2003 года они собирались получить от одного из бизнесменов Нижнего Тагила выкуп и взяли в заложники его сына 1986 года рождения. Однако затем они убили юношу.

По факту убийства тогда завели дело, но раскрыть преступление не удалось. Но в декабре 2019 года трое обвиняемых наконец были пойманы. Двое заключены в СИЗО, а третий находится на свободе, так как является инвалидом первой группы и имеет тяжёлое заболевание.