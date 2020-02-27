Токио, , 06:23 — REGNUM За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом нового типа в Японии достигло 894 человек, передает телеканал NHK.

Из них 175 человек заразились инфекцией на территории Японии или же являются китайскими туристами, еще 705 — пассажиры лайнера Diamond Princess. Еще 14 человек вернулись из Китая чартерными рейсами, и у них был выявлен коронавирус нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля число погибших в Японии в результате заражения коронавирусом COVID-19 достигло семи человек. Из них четверо погибших были пассажирами лайнера Diamond Princess, другие трое с судном не связаны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии число погибших от коронавируса достигло семи человек