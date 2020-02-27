Москва, , 07:22 — REGNUM В четверг, 27 февраля, в Москве будет облачно, осадки, местами сильные (дождь, мокрый снег), налипание мокрого снега, местами гололедица. Температура воздуха +2… +4 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 28 февраля в Москве будет облачно, осадки (дождь, мокрый снег), местами гололедица, 0… +2 °С.

Ветер восточный, юго-восточный (ночью — южный, юго-западный) 5−10 м/с, местами порывы до 14−19 м/с. В связи с сильным дождём, снегом и гололедицей в регионе объявлен жёлтый уровень опасности. Атмосферное давление 731 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале 0… +5 °С днём и −2… +3 °С ночью.

В пятницу, 28 февраля, днём в столице ожидается +2… +4 °С. По области 0… +5 °С. Ночью в регионе ожидается −5… −0 °С.