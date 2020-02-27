Бердск, Новосибирская область, , 06:09 — REGNUM В Бердске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора и замдиректора муниципального управления капитального строительства, а также генерального директора компании «РОССТРОЙ». Они обвиняются в хищении бюджетных средств при строительстве коллектора, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Новосибирской области.

Все трое проходят по ч.ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в крупном и особо крупном размерах».Установлено, 24 ноября 2015 года управение и подрядчик заключили муниципальный контракт на строительство канализационного коллектора по ул. Первомайская в городе Бердске. Цена контракта составила более 17 млн рублей. Деньги были выделены из областного и местного бюджетов. Обвиняемые решили часть бюджетных денег поделить и заменить предусмотренные контрактом чугунные трубы на более дешевые — из полипропилена. Таким образом им удалось присвоить более 1, 5 млн рублей.

Эту же схему они использовали ещё два раза — при исполнении муниципальных контрактов в 2016 и 2017 годах в ходе дальнейшего строительства самотечного канализационного коллектора, похитив более 6,8 млн рублей. Уголовное дело будет рассматривать Бердский городской суд.