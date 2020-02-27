Красноярск, , 06:00 — REGNUM В четверг, 27 февраля, в Красноярске будет небольшая облачность, без осадков, температура воздуха −6… −4 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 9:40 на Театральной площади было — 13 °C.

Ночью с 27 на 28 февраля ожидается до — 11 °C.

Скорость восточного, юго-восточного ветра — 1−3 м/с. Давление — 737 мм рт. ст.

В пятницу, 28 февраля, в Красноярске ожидается до +1 °C днём. Ночью до — 4 °C.

В субботу, 29 февраля, в Красноярске до — 1 °C днём и до — 13 °C ночью.