Якутск, , 05:56 — REGNUM Депутаты Якутии увеличили срок, по которому определяется категория «дети-войны», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госсобрания республики.

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В Год памяти и славы в РФ депутаты приняли решение внести в закон ряд изменений.

«Парламентарии предложили увеличить срок, и теперь в категорию «дети-войны» будут включены и могут получать социальную поддержку от государства граждане, родившиеся и не достигшие совершеннолетия до 31 декабря 1945 года, вместо 3 сентября», — пояснили в пресс-службе.

Законопроект принят в трёх чтениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в НАО планируют сделать ежегодной выплату для «детей войны». С 2020 года они будут получать ко Дню Победы по 5 тыс. рублей. Напомним, что «дети войны» также ежемесячно получают из окружного бюджета пособие в 7 тыс. рублей.