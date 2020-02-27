Москва, , 05:40 — REGNUM Больше всего проблем с утечками информации в 2019 году испытывали организации медицинской отрасли России — с проблемой столкнулись 69% из них. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного специалистами по кибербезопасности компании «СёрчИнформ».

Эксперты провели опрос на предприятиях в IT-сфере, нефтегазового сектора, промышленности и транспорта, в банковской сфере и других. Выяснилось, в «лидерство» по показателю утечек данных удерживает медицинская отрасль. Например, личную информацию потеряли 42% компаний.

Отмечается, что причинами такого положения дел являются плохая подготовка специалистов, работающих с данными, халатность и намеренные действия персонала, ставящего своей целью получение материальной выгоды. При этом половина организаций пытается скрывать факты происшествия и лишь 12% компаний обращаются в суд, чтобы наказать сотрудников, уличенных в сливе информации.

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