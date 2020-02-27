Новосибирск, , 05:29 — REGNUM В Новосибирской области зафиксированы новые случаи мошенничества. Телефонные аферисты решили наживаться, представляясь сотрудниками МЧС России. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ведомства.

«Аферисты обзванивают объекты культуры и здравоохранения, представляются именами руководства Главного управления МЧС России по Новосибирской области и под угрозой серьёзной проверки требований пожарной безопасности требуют денежные переводы», — рассказали в управлении, напомнив, что ранее подобные звонки поступали представителям бизнеса и коммерческих организаций.

Новосибирское управление МЧС России просит граждан быть бдительными и не идти на сделку с мошенниками.

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