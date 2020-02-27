Вашингтон, , 04:56 — REGNUM Испытание вакцины от коронавируса нового типа, разработанной американскими специалистами, начнется приблизительно через два месяца, заявил 26 февраля на брифинге глава Национального института инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Он подчеркнул, что еще около трех месяцев уйдет на определение безопасности вакцины для человека. Фаучи добавил, что ее можно будет применять для лечения пациентов только через год.

Как передавало ИА REGNUM, о создании вакцины от коронавируса в США стало известно 24 февраля.

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