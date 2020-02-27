Магадан, Магаданская область, , 04:59 — REGNUM Мэр Магадана Юрий Гришан объяснил, почему пришлось уничтожить недействующий железнодорожный мост рядом с посёлком Снежный.

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На прошедшем 26 февраля брифинге, градоначальник сказал, что мост пришлось сжечь из-за угрозы его обрушения или несчастного случая.

«К сожалению, это вынужденная мера. Мост не подлежал восстановлению, и мы получили жёсткое представление следственного комитета. Все мы помним трагичные события, когда поисковики, спасатели и волонтёры искали пропавшую девочку. Тогда одной из версий звучало, что при прогулке по этому мосту она упала в реку. Нами было принято решение таким образом убрать мост, чтобы обезопасить желающих перейти по этой ветхой конструкции на другой берег», — цитирует Юрия Гришана «Весьма».

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане лесники сожгли старый железнодорожный мост, построенный заключенными ГУЛАГа в середине 20 века. По мнению магаданцев, мост представлял историческую память.