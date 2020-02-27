Вашингтон, , 04:42 — REGNUM Мытье рук и отсутствие намерений хвататься за все подряд без необходимости помогут уберечься от заражения коронавирусом, заявил президент США Дональд Трамп 26 февраля, выступая перед журналистами.

Дональд Трамп Gage Skidmore

Трамп отметил, что есть конкретные правила, которые необходимо соблюдать при простудных заболеваниях. Президент поведал случай со знакомым, с которым виделся с ним неделю назад.

«Он обнял меня и поцеловал. Я спросил: «Ты в порядке?» Он говорит: «Нет. У меня высокая температура и простуда». А он обнимает меня и целует. Я извинился и вышел, чтобы помыть руки», — сказал американский лидер.

Как передавало ИА REGNUM, 26 февраля Дональд Трамп назначил вице-президента США Майка Пенса главой команды по борьбе с коронавирусом в Соединенных Штатах.

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