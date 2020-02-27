Южно-Сахалинск, , 04:28 — REGNUM Агентство по туризму Сахалинской области призвало туристов пользоваться только услугами официальных туроператоров после столкновения автобуса с туристами с тепловозом. В регионе намерены создать туристическую полицию, которая будет бороться с серыми туроператорами, ставящими под угрозу и репутацию туристической отрасли региона, и жизнь людей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве по туризму правительства Сахалина.

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Авария произошла в Макаровском районе. Как сообщили в Агентстве, автобус принадлежит компании, позиционирующей себя как туроператор, но официально таковым не является, а значит, не несёт ответственности за безопасность и качество услуг.

«Мы уже связались с туристами. У некоторых из них сотрясение головного мозга, травмы. Выяснилось, что с ними не заключен договор. Значит, никакой ответственности компания не понесёт», — рассказала руководитель Агентства Наталья Пахолкова.

Сегодня на Сахалине и Курилах действуют 18 туроператоров. Все они едины во мнении: серые туроператоры уничтожают туристическую привлекательность Сахалинской области.

В настоящее время власти региона и официальные туроператоры прорабатывают вопрос о создании на островах специальной туристической полиции, которая будет бороться с серыми туроператорами и ненадлежащим качеством туруслуг.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе Дней Сахалина в Совете Федерации спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко обратила особое внимание на развитие туризма на Сахалине. По ее мнению, должно стать хорошим тоном посещение Сахалина и Курил.

Автобус с туристами столкнулся с тепловозом в Макаровском районе Сахалина. Пассажиры автобуса получили травмы и сотрясения мозга.