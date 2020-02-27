Магадан, Магаданская область, , 04:09 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов вручил цветы и юбилейную медаль труженику тыла Льву Ивановичу Цысарю, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Ветеран проживает в Доме-интернате «Ветераны Колымы». Лев Цысарь 1 февраля отметил 91-летие. В своём возрасте сохранил память и поделился воспоминаниями о послевоенном времени.

Во время Великой Отечественной войны он жил в деревне Дежнево Еврейской автономной области, работал в колхозе ездовым, возил на лошадях посевные материалы и удобрения.

«Когда отец и старший брат ушли на фронт, я остался в тылу и очень много трудился. Работали как заправские мужики, хотя мне было 12 лет. Труд был тяжёлым, таскали по 105 мешков картошки из овощехранилища за день. Когда в 1945 году предчувствовалась Победа, армию стали сокращать, тогда нам стало полегче. Помню, что в День Победы рядом со мной стояли солдаты, готовые к демобилизации», — рассказал Лев Иванович.

В 1953 году он приехал в Магадан, закончил горно-геологический техникум по специальности горный электромеханик. И до выхода на пенсию работал на предприятиях Колымы.

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов», юбилейными медалями ко Дню Победы, медалью «Ветеран труда», имеет много почётных грамот и благодарностей.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии 75-летия Великой Победы всем ветеранам вручают юбилейные медали.