Эр-Рияд, , 03:48 — REGNUM Решение приостановить въезд для всех лиц, желающих совершить умру (малое паломничество) в Мекку или посетить Мечеть Пророка в Медине, приняли власти Саудовской Аравии, 26 февраля сообщается на странице МИД королевства в Twitter.

Кроме того, власти страны решили ограничить въезд по туристическим визам для граждан тех государств, где ситуация с коронавирусом обострилась.

Как передавало ИА REGNUM, в королевстве Бахрейн, которое расположено недалеко от Саудовской Аравией, выявлено уже 33 человека, заболевших коронавирусом COVID-19.

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