Манама, 27 февраля 2020, 03:16 — REGNUM Решение приостановить авиасообщение с Ираком и Ливаном приняли власти Бахрейна в связи с угрозой распространения коронавируса, 27 февраля сообщает агентство BNA, ссылаясь на авиавласти страны.
Отмечается, что запрет на полеты будет действовать до дальнейших распоряжений.
Как передавало ИА REGNUM, в королевстве Бахрейн выявлено уже 33 случая заболевания коронавирусом COVID-19.
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