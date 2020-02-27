Нью-Йорк, США, , 02:16 — REGNUM Риск распространения коронавируса COVID-19 в американском штате Нью-Йорк назвал высоким губернатор региона Марио Куомо, 26 февраля на пресс-конференции.

Куомо пояснил, что в штате зарегистрировано 17 тыс. человек с острой респираторной инфекцией. Он отметил, что анализы на коронавирус, взятые у жителей штата Нью-Йорк, могут быть положительными.

При этом, анализ проб, взятых у 26 человек, не выявил у них COVID-19. Продолжается экспертиза проб еще одного человека, из округа Нассау. Кроме того, медики рекомендовали для 83 человек, недавно прибывших из Китая, пройти добровольный карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, в США коронавирус диагностирован у 59 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Белый дом не отдаст средства для строительства стены на борьбу с COVID-19