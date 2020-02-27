Тяньцзинь, Китай, , 02:02 — REGNUM Органы здравоохранения Китая создали единый механизм борьбы с коронавирусом в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, сообщает 26 февраля агентство Синьхуа.

Власти этих трех регионов Китая выстроили тесные коммуникации друг с другом по меньшей мере раз в день с целью поделиться сведениями о распространении нового коронавируса, сообщил пресс-секретарь Тяньцзиньской комиссии здравоохранения Хэ Пэн.

Одновременно с этим запущена удаленная платформа диагностики и работы, позволяющая пациентам в критическом состоянии получать удаленную диагностику, если необходимо. Власти также делятся опытом лечения пациентов и таким образом наращивать свои навыки.