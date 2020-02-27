Гуанчжоу, Китай, , 01:55 — REGNUM Таможня провинции Гуандун на юге Китая изъяла 300 тонн контрабандной замороженной пищи, сообщает 26 февраля агентство Синьхуа.

В таможне столицы региона города Гуанчжоу сообщили, что стоимость контрабандного груза оценивается примерно в 10 млн юаней ($1,4 млн). Груз был обнаружен в 12 рыбацких лодках в рамках кампании по борьбе с контрабандой, проведенной 18 февраля.

В число изъятого груза входит замороженные куриные ножки из США и свиные ноги из Украины. Всего 20 членов экипажа лодок были арестованы. В таможне сообщили, что груз не имел карантинных сертификатов. При этом, у части арестованных наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем. Расследование продолжается.