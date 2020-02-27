Милан, Италия, , 01:53 — REGNUM Решение уйти на карантин в целях предосторожности принял президент северной итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана после того, как появилась информация о коронавирусе у его помощницы. Об этом он заявил в ходе прямой трансляции в Facebook.

При этом, глава региона уточнил, что его анализы дали отрицательный результат. Следующие две недели Фонтана проведет под наблюдением медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, число случаев заболевания COVID-19 в Италии превысило 400. 12 человек уже скончались. Ломбардия является эпицентром заболевания в Италии. На нее приходится более половины заболевших.

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