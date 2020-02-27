Пекин, , 01:48 — REGNUM Производство лицевых масок N95, эффективных против нового коронавируса превысило 1,07 млн единиц в день в Китае, что в 4,7 раза выше, чем за 1 февраля текущего года, сообщили в Национальной комиссии развития и реформы КНР.

С 1 по 25 февраля Китай собрал для провинции Хубэй, являющейся эпицентром нового коронавируса в стране, в общей сложности 3,04 млн масок. Данное количество нужно было для обеспечения медицинского персонала, находящегося в эпицентре эпидемии, всем необходимым. В Комиссии также отметили, что все причастные предприятия нарастят производство масок, а им, в свою очередь, будут обеспечены поставки сырья для производства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае было запущено производство тончайшего полимера, необходимого для производства масок N95.

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