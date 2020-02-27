Шанхай, Китай, , 01:39 — REGNUM В Шанхае не выявлено ни одного случая заражения иностранцев новым коронавирусом, но несмотря на это город продолжит профилактику эпидемии, сообщает 26 февраля агентство Синьхуа.

По словам пресс-секретаря Шанхайского муниципального правительства Сюй Вэя, все люди, въезжающие в Китай через Шанхай, должны проходить замер температуры и раскрывать личные данные. У всего пассажиров, у которых будет выявлена повышенная температура тела, будут направлены в ближайший диагностический госпиталь для анализов.

Предприятия, жилые сообщества и отели, где проживают эти люди должны предпринимать дополнительные меры профилактики. Были иностранцы, изолированные дома или в централизованных местах Шанхая и ранее, однако ни у одного из них вирус подтвержден не был, отметил Сюй.

Отметим, что по последним данным, свыше 200 тыс. иностранцев работают в Шанхае, что является рекордным для Китая.