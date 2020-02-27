Загреб, , 01:33 — REGNUM Третий случай заражения коронавирусом нового типа был зафиксирован в Хорватии, сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что третьим заболевшим оказался житель города Риека. Ранее он работал в итальянском городе Парма на севере страны, после чего вернулся в Хорватию. В настоящее время он помещен в больницу Риеки и проходит лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущими двумя заболевшими коронавирусом нового типа среди граждан Хорватии стали 25-летний молодой человек и его брат, посещавшие футбольный матч в итальянском Милане. Их поместили в больницу хорватской столицы Загреба.

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