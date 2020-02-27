Хайкоу, Китай, , 01:32 — REGNUM Самая южная китайская островная провинция Хайнань стала последней, которая понизила уровень угрозы в связи с новым коронавирусом после того, как на прошедшей неделе не было выявлено ни одного нового случая заражения, сообщает 26 февраля агентство Синьхуа.

Уровень реагирования в этой китайской тропической провинции был понижен с первого до третьего. По словам пресс-секретаря штаба по профилактике и контролю за эпидемией COVID-19 Ли Вэньсю, принятые меры сдерживания показали свою эффективность и регионе выявлено всего несколько новых случаев заражения за прошедшую неделю без каких-либо признаком дальнейшего распространения.

Отметим, что в регионе на данный момент за все время эпидемии зафиксировано 168 случаев заражения и пять смертей от опасного вируса. С конца января все региона страны уровня провинции на материковой части Китая, в которую все-таки входит остров Хайнань, был объявлен высший уровень реагирования в связи с эпидемией нового коронавируса. Были отменены массовые мероприятия, закрыты туристические объекты и прекращено движение междугородних автобусов.