Вэйхай, , 00:50 — REGNUM В общей сложности 163 пассажира, прилетевших рейсом из Южной Кореи в китайский город Вэйхай в провинции Шаньдун на востоке страны, сейчас находятся под медицинским наблюдением после того, как у пяти пассажиров был выявлен жар, сообщает 26 февраля агентство Синьхуа.

Рейс авиакомпании Chinese airline вылетел из Международного аэропорта Инчхона в Южной Кореи и прибыл в Международный аэропорта Вэйхая в 10:15 по местному времени. Во время проверки пассажиров, у пяти из них был обнаружен жар и повышенная температура тела. Пока их национальная принадлежность не названа. Среди 163 пассажиров 19 — уроженцы Южной Кореи, три американца, один украинец и остальные — китайцы.

Пять пассажиров были направлены в госпиталь для диагностики и медицинского наблюдения. Остальные были направлены в специальных отель для дальнейшего наблюдения, сообщили в местном правительстве.