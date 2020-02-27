Багдад, , 00:48 — REGNUM Иракские власти наложили временный запрет на массовые собрания и мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство Reuters.

Также власти Ирака запретили поездки своим гражданам в Китай, Иран, Японию, Южную Корею, Сингапур, Таиланд, Италию, Бахрейн и Кувейт. Всех иракцев, возвращающихся из вышеуказанных стран, включая дипломатов, будут проверять на наличие инфекции.

Также в стране будут закрыты школы, университеты, кинотеатры, кафе, клубы и другие места массового досуга с 27 февраля по 7 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения коронавирусом Covid-19 в Ираке был выявлен 24 февраля. Поздее, 25 февраля иракский минздрав заявил уже о четырех случаях заражения инфекцией в провинции Киркук. Отмечалось, что все заболевшие недавно вернулись в Ирак из Ирана.