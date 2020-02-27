Пекин, , 00:43 — REGNUM Китай помог в общей сложности 250 тыс. китайских туристов, отправившихся за рубеж, вернуться домой с начала эпидемии нового коронавируса COVID-19, сообщил представитель Министерства культуры и туризма КНР Лю Кэчжи, передает 26 февраля агентство Синьхуа.

После приостановки предоставления туристических услуг, а также работы интернет-платформ в области туризма 24 января, министерство, все ответственные ведомства Китая принялись постепенно вывозить чартерными рейсами китайцев, застрявших за рубежом, сообщил Лю во время пресс-конференции.

Работа над этим вопросом продолжается в штатном режиме с участием департаментов внешних связей, гражданской администрации и таможни. Отметим, что число китайских исходящих туристических групп упало не более чем 90% к сегодняшнему дню.