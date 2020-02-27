Хельсинки, , 00:30 — REGNUM Первый случай заражения коронавирусом нового типа был выявлен у гражданина Финляндии в Хельсинки, сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что женщина получила инфекцию в ходе своей поездки в итальянский Милан. В настоящее время она проходит лечение в финской столице. Ее состояние врачи квалифицируют как удовлетворительное. Отмечается, что первый случай заражения коронавирусом нового типа на территории Финляндии был зафиксирован еще в январе — тогда инфекция была у гражданки Китая, которая спустя некоторое время выздоровела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первое заражение коронавирусом Covid-2019 было выявлено на территории Норвегии. Заболевшим оказался норвежский гражданин, недавно посещавший Китай. Отмечалось, что у пациента не было никаких симптомов болезни.

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