Синин, Китай, , 00:21 — REGNUM Прокуратура арестовала бывшего чиновника за взяточничество в провинции Цинхай на северо-западе Китая, сообщает 26 февраля агентство Синьхуа.

Ван Ли подозревается в коррупции, получении взяток, растрате общественных средств и злоупотреблении властью во время его работы в государственной корпорации, сообщили в Цинхайской народной прокуратуре.

Ван был также бывший членом Компартии Китая, а также заместителем главы Администрации надзорной комиссии по финансам в Цинхае. Ван был передан властям для судебного преследования.