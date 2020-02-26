Тегеран, , 23:49 — REGNUM Власти Ирана приняли решение ограничить свободу передвижения по стране людей с признаками коронавируса пневмонии, которых будут помещать в карантин, сообщил 26 февраля в телеэфире министр здравоохранения Ирана Саид Намаки.

«Вместо карантина в городах мы вводим ограничения на передвижение тех, у кого установлено заражение или есть подозрения на заболевание», — сказал Саид Намаки.

В частности, будут работать специальные группы по измерению температуры тела. Людей с подозрением на болезнь будут помещать в карантин на 14 суток в том месте, где выявлено повышение температуры.

При этом министр попросил граждан Ирана ограничить интенсивность поездок между городами, особенно в случае населённых пунктов, в одном из которых коронавирус уже выявлен.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент в Иране известно о заражении коронавирусом 139 человек, 19 из которых умерли, а 39 уже признаны выздоровевшими.

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