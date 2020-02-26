Москва, , 23:47 — REGNUM В Москве организована доследственная проверка по факту сообщений СМИ о неисправности лифтового оборудования в многоквартирном доме в центре столицы. Об этом сообщила 26 февраля пресс-служба городского управления Следственного комитета России.

Как уточнили в ведомстве, ранее сегодня в эфире одного из федеральных телеканалов появилась информация о том, что в жилом доме на Космодамианской набережной больше трёх месяцев не работают лифты. В репортаже отмечалось, что жильцы дома, включая ветеранов и пенсионеров, вынуждены подниматься на верхние этажи пешком.

В Следственном комитете пообещали проверить изложенные в сюжете факты. Сообщается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.