Вашингтон, , 23:00 — REGNUM Коронавирус COVID-2019 выявлен ещё у шести граждан США, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess. Об этом 26 февраля сообщила пресс-служба Центра по контролю и предупреждению заболеваний (CDC).

На данный момент в США коронавирус диагностирован у 59 человек. Из их числа 49 человек были эвакуированы с круизного судна Diamond Princess, 12 человек приехали из Китая, двое являются их родственниками, три случая заражения выявлены у американцев, вернувшихся из Уханя.

Всего на круизном лайнере Diamond Princess, который находился на карантине в порту Японии, было выявлено 705 случаев заражения коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх случаях коронавируса, выявленных у граждан РФ, эвакуированных с лайнера Diamond Princess.

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