Псков, , 22:10 — REGNUM В усадьбе графа Строганова в Волышово Порховского района Псковской области проведут первичные противоаварийные мероприятия и благоустройство территории. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом шла речь сегодня, 26 февраля, на совещании, которое провели губернатор Псковской области Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Для восстановления ансамбля архитектурных памятников XVIII—XIX веков, находящихся в аварийном состоянии и серьёзно пострадавших от пожара летом 2018 года, будет создана специальная рабочая группа.

Она займётся комплексным рассмотрением перспектив по восстановлению, сохранению и дальнейшему использованию уникального памятника истории. По словам митрополита Тихона, работы по благоустройству прилегающей территории проведут волонтёры, которые соберутся в Порховском районе. Среди них будут и профессиональные столичные реставраторы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в Волышово в ночь на 2 июля 2018 года серьёзно повредил основную усадебную постройку — дом графа Строганова (конец XIX — начало XX века). Всего в усадебный комплекс входит 46 объектов, только центральный ансамбль состоит из 12 построек. Среди них — флигель конца XVIII века, манеж XIX века, церковь Всемилостивого Спаса середины XIX века и другие. Усадебный комплекс является памятником федерального значения. Ранее псковские власти безуспешно пытались добиться финансирования на спасение аварийных построек. В 2019 году председатель совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Степашин пообещал региону в течение пяти лет выделить 12 млрд рублей на восстановление архитектурных памятников.

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