Псков, 26 февраля 2020, 21:51 — REGNUM В Пскове готовится проектная документация по реставрационным работам Троицкого кафедрального собора. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, об этом заявил сегодня, 26 февраля, митрополит Псковский и Порховский Тихон.
По его словам, работы по реставрации планируется начать уже в этом году. В их числе — работы по усилению фундамента Троицкого кафедрального собора.
Свято-Троицкий собор — кафедральный собор Псковской епархии, главный православный храм в Пскове, расположенный в Псковском кремле. До наших дней дошло четвёртое здание собора, возведённое в 1699 году. В конце XVIII века из-за трещин, образовавшихся вследствие неодинаковой осадки собора, были заложены открытые боковые галереи, а само здание храма укреплено контрфорсами.
Отмечается, что работы будут проведены в рамках деятельности АНО «Возрождение объектов культурного наследия», председатель совета которой Сергей Степашин обещал региону в течение пяти лет выделить 12 млрд рублей на восстановление архитектурных памятников.
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