Псков, , 21:51 — REGNUM В Пскове готовится проектная документация по реставрационным работам Троицкого кафедрального собора. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, об этом заявил сегодня, 26 февраля, митрополит Псковский и Порховский Тихон.

По его словам, работы по реставрации планируется начать уже в этом году. В их числе — работы по усилению фундамента Троицкого кафедрального собора.

Отмечается, что работы будут проведены в рамках деятельности АНО «Возрождение объектов культурного наследия», председатель совета которой Сергей Степашин обещал региону в течение пяти лет выделить 12 млрд рублей на восстановление архитектурных памятников.

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