Великий Новгород, , 21:32 — REGNUM Новгородский районный суд сегодня, 26 февраля, признал незаконным бездействие министерства здравоохранения Новгородской области и обязал чиновников обеспечить лекарственным препаратом «Спинраза» (Нусинерсен) несовершеннолетнюю жительницу Великого Новгорода. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда, с исковым заявлением к региональному минздраву в суд обратилась мать девочки, её иск удовлетворён.

Суд обязал новгородское министерство здравоохранения обеспечить истца необходимым её ребёнку лекарственным препаратом в дозировке, согласно решению врачебной комиссии соответствующей медицинской организации.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Региональные СМИ уточняют, что процесс против новгородского минздрава выиграла жительница Великого Новгорода Наталья Мусина, дочь которой Полина Фёдорова страдает спинально-мышечной атрофией.

25 февраля вопрос об обеспечении ребёнка необходимым лекарством поднимали депутаты Новгородской областной думы, но заместитель губернатора Новгородской области Ольга Колотилова пояснила депутатам, что девочке требуется пять уколов «Спинразы» стоимостью 7,5 млн рублей каждый, эти же уколы ей необходимы пожизненно раз в три месяца, при этом, по словам чиновницы, экспертиза ещё не дала окончательного решения по назначению ребёнку этого препарата.

Читайте также: Псковские депутаты просят правительство РФ пересмотреть льготы на лекарства