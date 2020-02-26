Киев, , 21:27 — REGNUM «Защита Отечества» признана недостойным для изучения в украинских школах предметом, и вместо неё в расписании уроков скоро появится «защита Украины», сообщила 26 февраля журналистам министр образования и науки Анна Новосад.

Постановление правительства по этому вопросу уже опубликовано на сайте кабмина Украины.

Причиной столь «мощной» реформы Анна Новосад назвала то, что «защита Отечества» является абсолютно советским названием, а на шестом году «войны» это совершенно невозможно терпеть.

«Наше образование долго наследовало советскую парадигму, и предмет «защита Отечества» — одно из проявлений этого. Это неправильно, что на пятом, практически шестом году войны мы до сих пор не удосужились заменить абсолютно советское название предмета «защита Отечества» на «защита Украины», — пояснила Анна Новосад.

Напомним, на Украине школьный предмет «защита Отечества» является аналогом «Основ безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в российских школах или уроков начальной военной подготовки (НВП) в школах СССР.

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